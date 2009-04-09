Експерти вважають, що поглиблення політичної кризи вигідне і владі, і опозиції.

Такого висновку дійшли учасники круглого столу «Політична криза в Україні: причини, реалії, шляхи виходу», організованого Інститутом Горшеніна спільно з Федерацією молодих політологів України.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, також під час круглого столу експерти наголошували, що виходом з політичної кризи для України може стати зміна еліт та повернення до мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади.

Зокрема, директор Інституту Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО, виступаючи під час засідання круглого столу, відзначив, що в Україні багатьом політичним силам вигідно нагнітати ситуацію довкола кризи, особливо напередодні виборів. Так, за його словами, опозиції вигідно звинувачувати владу у нездатності долати кризу, владі вигідно штучно занижувати показники розвитку, щоб у вересні-жовтні демонструвати успіхи у боротьбі з кризовими явищами.

«Це звичайний і зрозумілий трюк напередодні президентської і парламентської кампанії. Сьогоднішню ситуацію в українському суспільстві можна назвати революційною, з тією лише відмінністю від ленінської формули, що верхи дійсно не можуть керувати країною, а низи не хочуть втручатися», - зауважив К.БОНДАРЕНКО.

Аспірант Львівського національного університету ім. І.Франка Тарас РАДЬ, аналізуючи чинники, що призвели до поглиблення політичної кризи, висловив думку, що дієвою в Україні могла би бути будь-яка з трьох виборчих систем за умов достатньо високого рівня політичної культури вітчизняної еліти. Експерт не має сумніву, що на місцевому рівні більш ефективною є мажоритарна виборча система. «На жаль, місцева влада сьогодні є не органами місцевого самоврядування, а фактично представляє на місцях інтереси центральної, тобто суто політичної влади», - зауважив Т.РАДЬ.

«Змінити ж існуючу еліту, кон’юнктуру наразі неможливо, адже будь-яка організація (партія чи інша структура) рано чи пізно олігархізується, і доки лобіювання корпоратвиних інтересів не набуде цивілізованих форм, говорити про зміну еліт складно», - переконаний він.

Студент Чорноморського державного університету ім. П.Могили Дмитро ЖОВНЕРИК вважає, що для вирішення проблеми відсутності відповідальності депутатів перед регіонами необхідно закріпити їх за виборчими округами. «Ще одна проблема – фактична некерованість політичної системи як наслідок неефективного перерозподілу повноважень між гілками влади. Конституціна реформа має спростити механізм ухвалення законів і забезпечити керованість системи, хай навіть ціною появи авторитарного лідера», - сказав він.

Студент Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка Євген КАСАП вважає, що неможливість зміни еліт яскраво ілюструє ротація прем’єр-міністрів України: «Певне коло людей почергово змінює на цій посаді одне одного». Водночас, за його словами, на регіональному рівні починають отримувати підтримку нові лідери. «Проте, навіть маючи підтримку у своєму регіоні, нова людина в політиці має якось позиціонуватися відносно основних політичних партій. До того ж, навіть регіональні осередки цих партій не мають реального впливу, бо всі правила гри на місцях регламентуються з Києва, і там же сконцентровані всі ресурси», - зауважив він.