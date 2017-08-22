Начальника поліції охорони затримали на хабарі в 96 тисяч гривень (фото)

У вівторок, 22 серпня, під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди правоохоронці затримали керівника департаменту поліції охорони, генерала Сергія Будника.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, окрім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ опублікували ухвалу суду, згідно з якою Троян фігурує у справі щодо хабарництва

Затримали поліцейського під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 96 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень.

Зазначається, що спецоперацію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з працівниками Служби безпеки України та Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

"На теперішній час слідчими готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначили в поліції.