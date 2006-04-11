Макс Бєшений готовий фінансувати Мороза

, який перебуває в міжнародному розшуку і якого пов`язують з фінансуванням Блоку Наталії Вітренко, дав інтерв`ю газеті «Комсомольська правда-Україна». У ньому, крім стандартних тверджень, що проти нього в Україні немає ніяких кримінальних справ, і запевнень в своїй абсолютній чесності і непричетності до української політики, Макс Бєшєний сказав наступне:

- І все-таки, Максим Борисович, якби у вас був інтерес до українських парламентських виборів, на кого б ви поставили? Яку б політичну силу стали фінансувати?

- Може видатися дивним, але по духу мені ближчі соціалістичні або соціал-демократичні ідеї. І, як на мене, майбутнє України - це партії лівого крила. Що ж до конкретної партії, то, звичайно, підтримував би Соціалістичну партію України. Тут мають значення і особисті симпатії. Мені подобається Олександр Мороз, він, безумовно, чесний і принциповий політик. До речі, я не один такий, багато українських промисловців, представники великого бізнесу симпатизують Соцпартії. Про це говорить навіть виборчий список СПУ, там багато представників великого бізнесу. (Лише в першій двадцятці списку СПУ у Верховну Раду присутні Володимир Бойко, керівник Маріупольського комбінату ім. Ілліча, Олексій Кунченко, голова наглядової ради Северськодонецького «Азоту», Михайло Гончарів, глава наглядової ради «Східно-європейського банку», Ярослав Мендусь, гендиректор компанії «Синема» (Київ), Анатолій Бугаєць, гендиректор ВАТ «Турбоатом». - Прим. ред.) Правда, соціалістам, напевно, потрібне дещо переглянути в своїх ідейних установках і, особливо, в своїх кадрах. Вкрай необхідно позбавитися кон`юнктурників і популістів, які ганьблять не лише СПУ зокрема, але і дискредитують ліву ідею взагалі.

Обком