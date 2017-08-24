"Дуже прив'язані до своєї незалежності": МЗС опублікував думки відомих іноземців про Україну
Так, 1802 роком датована репліка французького військового аташе в Петербурзі Бургуена: "Українці дуже прив'язані до своєї незалежності".
Департамент консульської служби МЗС України опублікував думки відомих іноземців про Україну та її громадян. Цитати опубліковані на сторінці в Twitter.
Читайте такожПрезидент разом з родиною помолився за Україну (фото)
Так, 1802 роком датована репліка французького військового аташе в Петербурзі Бургуена: "Українці дуже прив'язані до своєї незалежності".
Заступник міністра закордонних справ Франції Дран назвав Україну найплодовитішою державою в світі.
А ерцгерцог Австро-Угорщини, полковник Легіону Українських Січових Стрільців Вільгельм Габсбург ще в 1918 році вважав, що українські воїни найкращі.
Я вважаю українців найкращими воїнами. Український воїн вірний до смерти. Вільгельм Габсбург, 1918. pic.twitter.com/kGn9JgfYaH— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017
Україна - найплодородніша країна у світі. Заступник Міністра закордонних справ Франції Дран, 1754. pic.twitter.com/tHZWkMjfBS— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017
Українці дуже прив'язана пов'язані до своєї Незалежності. Французький військовий аташе у Петербурзі Бургуен,1802. pic.twitter.com/uLnQUnJZPV— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017