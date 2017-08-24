"Дуже прив'язані до своєї незалежності": МЗС опублікував думки відомих іноземців про Україну

Департамент консульської служби МЗС України опублікував думки відомих іноземців про Україну та її громадян. Цитати опубліковані на сторінці в Twitter.

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Так, 1802 роком датована репліка французького військового аташе в Петербурзі Бургуена: "Українці дуже прив'язані до своєї незалежності".

Заступник міністра закордонних справ Франції Дран назвав Україну найплодовитішою державою в світі.

А ерцгерцог Австро-Угорщини, полковник Легіону Українських Січових Стрільців Вільгельм Габсбург ще в 1918 році вважав, що українські воїни найкращі.