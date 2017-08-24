Порошенко заявив, що 130 тисяч воїнів готові повернутися до строю у разі загострення ситуації на Донбасі

Президент Петро Порошенко наголошує, що 130 тис. воїнів із бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву й у разі загострення ситуації на Донбасі готові швидко повернутися до строю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України сьогодні в центрі Києва.

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«200 тис. осіб пройшли через шість хвиль мобілізації. Вже близько 100 тис. зараз добровольцями пішли служити за контрактом. 130 тис. воїнів із бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву. У разі загострення ситуації, готові швидко повернутися до строю. Це армія, яку підтримує весь український народ. Це по-справжньому народна армія», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору в разі його спроб піти у наступ.

«Я впевнений у нашій армії. Вона є в кращій формі, ніж будь-коли – це, до речі, оцінка європейських аналітичних центрів. Але попереду ще багато роботи із її зміцнення та модернізації, набуття нею повної сумісності зі стандартами НАТО», - заявив він.