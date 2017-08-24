Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору, якщо він спробує піти у наступ – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору в разі його спроб піти у наступ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України сьогодні в центрі Києва.

«Я впевнений у нашій армії. Вона є в кращій формі, ніж будь-коли – це, до речі, оцінка європейських аналітичних центрів. Але попереду ще багато роботи із її зміцнення та модернізації, набуття нею повної сумісності зі стандартами НАТО», - заявив він.

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За словами президента, Україна шукає і знаходить асиметричні та ефективніші рішення, щоб у тривалій історичній перспективі стримувати російську армію - найбільшу в Європі і третю в світі.

«Україна готова дати жорстку військову відсіч агресорові в разі його спроб піти у наступ. Але все ж таки ми виходимо із пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу та Криму», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми у Софійському соборі помолились за Україну.