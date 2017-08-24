Глава Пентагону Меттіс прибув на переговори з Порошенком

Секретар Департаменту оборони (міністр оборони) Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс прибув до Адміністрації президента України на переговори з Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу кортежу, що супроводжував Меттіса, входило 11 автомобілів.

Читайте такожУ США не відкидають можливість надання Україні летального озброєння, але питання ще не вирішене - Держдеп

Глава Української держави зустрів міністра оборони США на ганку АП. Вони потиснули один одному руки, обмінялися вітальними словами та увійшли до будівлі адміністрації.

Як повідомляв УНІАН раніше, 23 серпня секретар Департаменту оборони США (міністр оборони) Джеймс Меттіс прибув в Україну. Літак міністра оборони США приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".