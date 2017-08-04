Санкції США як привід згуртувати Росію довкола Путіна

Запровадженням нових санкцій Сполучених Штатів Америки Росія навряд чи шокована. Так, вона дещо розгублена, бо події розвиваються трохи не за планом: у Москві не очікували настільки різкого удару і в такий короткий термін після президентських виборів в Америці. Але загалом ситуація для Росії зрозуміла і передбачувана.

Думаю, що буде подвійна реакція Росії на цей крок Сполучених Штатів. На словах та в риториці прослідковуватиметься начебто прийняття виклику. І при цьому Росія демонструватиме непоступливу жорстку позицію. Принаймні так точно буде до президентських виборів у РФ на початку 2018 року.

Росія на кулуарному рівні «підводної дипломатії» шукатиме можливості пом’якшити або обійти ці санкції, а в майбутньому — зняти їх

За великим рахунком, такий розвиток ситуації вигідний Путіну і його команді, бо це зберігає мобілізацію електорату, скорочує можливості для внутрішніх протестів і внутрішнього російського плюралізму. Тож можна не сумніватися, що російська влада скористається цією ситуацією.

Що стосується більш прагматичного аспекту, то зрозуміло, що ці санкції не відповідають інтересам російської правлячої верхівки — вони їм шкодять. Тому Росія на кулуарному рівні «підводної дипломатії» шукатиме можливості пом’якшити або обійти ці санкції, а в майбутньому — зняти їх.

У Росії не стільки здивовані рішенням Трампа підписати закон про санкції, скільки не очікували такої одностайності американського політичного класу і того, що в Конгресі і Сенаті вдасться зібрати настільки велику кількість голосів для прийняття цього рішення. Це, мабуть, стало для Москви несподіванкою.

А затримка із підписанням Трампом закону про санкції та його коментарі з приводу цього документу (мовляв, що це не конституційно), та взагалі переведення цієї історії у площину внутрішньоамериканської політичної боротьби — це очікувана річ. Навіть якби Трамп у підсумку не підписав закон про санкції, це теж був би елемент внутрішньоамериканської політичної боротьби, і це був би тактичний крок з боку Трампа. Підписати — це боротьба з опозицією одними методами, а не підписати — це боротьба з тією ж опозицією іншими методами. Тому саме підписання Трампом для Росії було не настільки важливим.

У відповідь на нові санкції Росія може демонструвати Америці свою непоступливість, в тому числі й за рахунок України, та використовувати всі наявні у неї важелі тиску на США

Що стосується реакції на санкційну тему російського прем’єра Медведєва, то вона має внутрішньоросійську складову. Відомо, що Медведєв у російському політичному контексті завжди вважався прихильником примирення і партнерства з Америкою та західним світом загалом. Така заява з його боку є свідченням того, що тепер буде створена картинка єдності російської влади: мовляв, ніякої опозиційної думки немає, все чітко — «страна в опасности», тож всі швидко гуртуються довкола Путіна.

У відповідь на нові санкції Росія може демонструвати Америці свою непоступливість, в тому числі й за рахунок України, та використовувати всі наявні у неї важелі тиску на США. Україні не слід очікувати, що після запровадження нових санкцій Путін побіжить здаватися, виведе війська з України, поверне Крим і зменшить інтенсивність бойових дій на Донбасі. Скоріше, буде навпаки. Так, він навряд чи наважиться на якісь кардинальні кроки (наприклад, розпочати масштабну війну). Але те, що поступливість Росії різко зменшиться, статус-кво буде зберігатися, а щодо України будуть застосовуватися всі можливі засоби тиску, — це точно, цього варто очікувати в найближчій перспективі.

Для Росії проблема полягає ще й у тому, що їй особливо немає чим відповісти Америці на санкції. Є лише певні сфери, в яких Америка дещо залежить від Росії (атомна енергетика чи окремі проекти). Але розривати останні зв’язки з Америкою Росії не вигідно, оскільки вона розуміє, наскільки американські ресурси економічного впливу переважають російські. Тому, скоріше за все, буде зберігатися політична форма тиску з боку Росії. І Україна тут не буде єдиною, хто потрапить під руку. Є ще й Сирія, Корея, Іран, Венесуела та європейський театр протистояння. Тому, ймовірно, вся міць імперії на нас не буде зосереджена, але те, що нам послаблення не буде, це точно.

Максим Розумний, доктор політичних наук, завідувач відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень