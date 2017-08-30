Скандальний екс-прокурор Сус підтримав справу Полякова проти НАБУ

Печерський районний суд Києва визначив народного депутата Максима Полякова, який фігурує в "бурштиновому справі", потерпілим по справі про провокації підкупу НАБУ. Про це повідомив сам Поляков, який носить електронний браслет за рішенням суду.

Пост Полякова у Facebook прокоментував Дмитро Сус, колишній заступник начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, який знаходиться під домашнім арештом за рішенням суду.

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"Я би порозслідував це провадження", - написав Сус з іронією.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту впродовж 60 днів. Екс-прокурора також зобов’язали носити електронний браслет.

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Суса 25 липня в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Наступного дня йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно; подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції".

У листопаді 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко виніс догану за брехню в декларації і задовольнив заяву Суса про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.