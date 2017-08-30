Скандальний екс-прокурор Сус підтримав справу Полякова проти НАБУ
Сус, який їздив на "бабусиному" Audi, привітав рішення суду про визнання нардепа Полякова потерпілим.
Печерський районний суд Києва визначив народного депутата Максима Полякова, який фігурує в "бурштиновому справі", потерпілим по справі про провокації підкупу НАБУ. Про це повідомив сам Поляков, який носить електронний браслет за рішенням суду.
Пост Полякова у Facebook прокоментував Дмитро Сус, колишній заступник начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, який знаходиться під домашнім арештом за рішенням суду.
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"Я би порозслідував це провадження", - написав Сус з іронією.
Як повідомляв УНІАН, 27 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту впродовж 60 днів. Екс-прокурора також зобов’язали носити електронний браслет.
Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Суса 25 липня в міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Наступного дня йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України.
Йому інкриміновано заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно; подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції".
У листопаді 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко виніс догану за брехню в декларації і задовольнив заяву Суса про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.