Екс-керівника міліції Маріуполя, який перейшов до "ДНР", заочно засудили до 11 років тюрми

Приазовський районний суд Запорізької області оголосив обвинувальний вирок у спеціальному кримінальному провадженні стосовно колишнього в.о. начальника Маріупольського міського відділу Головного управління МВС України в Донецькій області Олега Моргуна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, суд заочно визнав Моргуна винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі.

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"Під час судових слухань доведено, що 18 травня 2014 року виконуючий обов’язки начальника маріупольської міліції Олег Моргун взяв участь у прес-конференції, яку проводили представники терористичної організації «ДНР» - Кузьменко Д.В. та Борисов А.О. (прізвисько «Чечен») у захопленій на той час будівлі Маріупольської групи Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що участь керівника міськвідділу міліції у прес-конференції висвітлювалась у засобах масової інформації, що дискредитувало репутацію та підірвало авторитет органів МВС України в питаннях боротьби зі злочинністю.

"При цьому міліціонер усвідомлював, що своїми діями він порушує присягу працівника органів МВС України, але байдуже поставився до цього та умисно не вжив ніяких заходів щодо звільнення захопленої адміністративної будівлі та затримання членів терористичної організації "ДНР", - пояснили правоохоронці.

У прес-службі додали, що після звільнення у 2014 році з органів МВС у зв’язку із виходом на пенсію, колишній керівник переїхав до м. Новоазовськ, тобто на тимчасово окуповану терористами територію.

"Знаходячись там, Олег Моргун став членом терористичної організації «ДНР», а в березні 2015 року навіть очолив незаконний орган влади – адміністрацію Новоазовського району", - сказано в повідомленні.

Як пояснили в прокуратурі, оскільки колишній міліціонер не з’являвся на допити та продовжував перебувати на тимчасово непідконтрольній території Донеччини, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування, а у травні 2015 року обвинувальний акт для заочного засудження слідчі скерували до суду.