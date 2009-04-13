Нову Конституцію для БЮТ пише таки Медведчук: ідея - влада в одних руках

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що співпраця Віктора МЕДВЕДЧУКА з Блоком Юлії Тимошенко із підготовки проекту змін до Конституції не свідчить про його політичне зближення з цим блоком.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Дело».

Л.КРАВЧУК зазначив, що В.МЕДВЕДЧУК є фахівцем із конституційних проблем і зараз він допомагає БЮТ у роботі над проектом змін до Конституції. «Я думаю, що головна його (проекту Конституції) ідея - наявність у країні одного центру влади. Управляти всім мають Президент або прем`єр, тому що поки вони управляють разом, порядку в країні не буде. Думаю, що цим центром стануть парламентська коаліція та уряд», - підкреслив перший Президент.

Також Л.КРАВЧУК висловив думку, що хоча В.МЕДВЕДЧУК і досить досвідчений і підготовлений, щоб бути Президентом України, він балотуватися на цей пост не буде. «На кого він може спертися? СДПУ(о) не зможе забезпечити умов для підтримки свого висуванця. А решта всіх партій мають своїх кандидатів. Тому я думаю, що Віктор Володимирович на цих виборах не буде кандидатом у президенти», - сказав він.

Л.КРАВЧУК упевнений, що сьогодні В.МЕДВЕДЧУК не готується до повернення в активну політику й сумнівається, що БЮТ може стати його союзником у цьому питанні: «Думаю, що ні. Якби їх (союзників – УНІАН) було знайдено, він би заявив про це. Ми з ним (МЕДВЕДЧУКОМ) говорили. Він розповідав, що збирається заснувати велику юридичну фірму, яка б надавала консультаційні послуги політичним силам. Збиралися об`єднати всі соціал-демократичні партії в одну, проводили переговори з соціалістами. Якби це вдалося, він міг би спертися на цю нову силу».

При цьому Л.КРАВЧУК підкреслив, що стати просто депутатом - мало для В.МЕДВЕДЧУКА. «А стати лідером. У БЮТ уже є лідер. А на менше його амбіції не дозволять погодитися», - додав він.

Говорячи про перспективи внесення змін до Конституції, перший Президент зазначив, що якщо БЮТ і Партія регіонів не домовляться між собою, то Конституція в цьому політичному сезоні не буде прийнята. Хоча йому хотілося б, щоб новий Президент уже мав нову Конституцію з чіткими правами й обов`язками.

Він не виключив, що ці дві політичні сили можуть об`єднатися «на зло Президенту» й все-таки проголосувати один зі своїх варіантів: «У принципі, таке цілком може бути. Це буде в дусі нашого політикуму».

Також Л.КРАВЧУК не виключив, що після проведення в країні одночасних парламентських і президентських виборів вони оспорюватимуться і держава на якийсь момент опиниться без легітимної влади. «До цього все йде. Зараз у країні працює тільки Кабінет міністрів, тому і його хочуть відправити у відставку. А навіщо? Уряд повинен працювати до призначення наступного. Формально, він-то, звичайно, стане в.о., але якщо в країні не буде Президента, не буде парламенту, а уряд буде в.о., влади в країні не буде. З`явиться можливість розікрасти все, що не розікрали до цього. І вибори можна буде взяти під контроль, «правильно» порахувавши голоси», - зазначив Л.КРАВЧУК.

Він вважає, що такий сценарій сьогодні вигідний і «регіоналам», і Секретаріату Президента, і самому Президенту, які, за його словами, висловлюються за відставку уряду й дострокові вибори. «Вони сплять і бачать, щоб ТИМОШЕНКО не було при владі», - сказав Л.КРАВЧУК.