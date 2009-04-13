Кучма пропонує Азарову знову заблокувати трибуну ВР

Колишній Президент України Леонід КУЧМА запропонував фракції Партії регіонів заблокувати трибуну Верховної Ради до ухвалення нового закону про вибори народних депутатів за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією Л.КУЧМА звернувся до народного депутата від Партії регіонів Миколи АЗАРОВА під час засідання круглого столу на тему: «Конституційна реформа і виборчий процес в Україні», що відбувається сьогодні в Києві.

Говорячи про перспективи виходу України з політичної та економічної кризи, М.АЗАРОВ наголосив: «На мій погляд, є абсолютно доречним одночасне проведення і виборів Президента, і виборів парламенту». За його словами, це доцільно було б зробити, щоб запобігти спробам новообраного Президента сформувати парламент під себе чи навпаки новообраного парламенту забезпечити перемогу того чи іншого кандидата на пост глави держави. При цьому М.АЗАРОВ вважає, що дострокові вибори Президента і ВР треба провести якнайшвидше, «але все повинно відбуватися у відповідності до Конституції та законодавства».

Учасники круглого столу погодилися, що в державі вже давно стало актуальним питання зміни виборчого законодавства, зокрема, відмови від системи так званих закритих виборчих партійних списків.

«Саме життя вимагає від Верховної Ради прийняти новий виборчий закон. Тому що суспільство не сприймає діюче виборче законодавство», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, Л.КУЧМА, звертаючись до представника Партії регіонів, наголосив: «Миколо Яновичу, ви є найбільшою фракцією. Заблокуйте трибуну доки не проголосують цей закон. Ви це вмієте».

У відповідь на таку пропозицію екс-Президента М.АЗАРОВ зауважив, що винесе її на розгляд ради фракції.