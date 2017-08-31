Заступнику Кличка вручили підозру про підробку диплому про вищу освіту

У Києві прокуратура повідомила керівнику апарату КМДА підозру за підроблення диплому про вищу освіту. Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Зазначається, що мова йде про фальсифікацію диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприянні у виготовленні цього підробленого документу.

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«За погодження Київської місцевої прокуратури №10 керівнику апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) 31.08.2017 оголошено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприянні у виготовленні цього підробленого документу», - повідомили у прокуратурі.

Зазначається також, що посадовця наразі відстороненої від виконання обов’язків, а його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

«Після вручення підозри зазначену особу допитано в статусі підозрюваного, однак від надання показів останній відмовився, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України. На даний час досудове розслідування триває», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив керівника апарату Київської міської держадміністрації Володимира Бондаренка від виконання посадових обов’язків, зважаючи на заяву посадовця від 6 червня.

Про це йдеться у розпорядженні №413 від 6 червня, яке оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Згідно з документом, Бондаренко відсторонений з 7 червня «до завершення офіційних перевірок та розслідувань, пов’язаних з оприлюдненням інформації про начебто використання підроблених документів».