У МЗС Білорусі відреагували на посилення Україною контролю за в'їздом іноземців

У Міністерстві закордонних справ Білорусі очікують, що Україна завчасно надасть інформацію про посилення контролю за в'їздом іноземців до країни.

Про це йдеться в заяві начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мірончіка, оприлюдненій на сайті білоруського зовнішньополітичного відомства.

«Ми відстежуємо дискусію і ухвалені українською стороною рішення з питань в'їзду іноземців. На даний момент офіційно українські партнери нам ні про що не повідомляли. Але ми виходимо з того, що відповідна інформація надійде завчасно. Обмін такою інформацією передбачений двосторонньою угодою про безвізові поїздки», - сказав представник МЗС Білорусі.

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«Поки з опублікованих у ЗМІ повідомлень випливає, що державним органам України відводяться 2-3 місячні терміни на вироблення відповідних механізмів. Чекаємо офіційного повідомлення і, за необхідності, будемо обговорювати з українською стороною питання, щоб уникнути виникнення проблем у громадян двох країн при перетині нашого спільного кордону», - додав Мірончік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко підписав указ №256/2017, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 10 липня «Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території країни».