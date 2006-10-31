Янукович обрав китайську орієнтацію?

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що для України відношення з Китаєм є пріоритетними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на зустрічі з головою Всекитайського комітету Народної політичної консультативної Ради Китайської Народної Республіки ЦЗЯ Цінлінєм.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дружба між китайським і українським народами є добрим фундаментом для будівництва торговельно-економічних відносин між двома країнами.

Прем`єр-міністр також відзначив, що для України дуже важливе поглиблення політичного діалогу і взаємодія на міжнародній арені. В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що реалізація спільних проектів двох країн ще попереду і на них чекає велике майбутнє.

В.ЯНУКОВИЧ висловив надію, що китайська делегація одержить відповіді на всі питання, що її цікавлять.

Він також зазначив, що «історія українсько-китайських відносин налічує багато століть, в цій історії ніколи не було нічого поганого».