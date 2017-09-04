У Харкові затримали 18 російських шпигунів - Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що у серпні в Харкові було затримано 18 осіб, які працювали на російську розвідку. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Нещодавно, 17 серпня зокрема, у місті Харкові нами затримано велику резидентуру російської розвідки, яка складалася з 18 чоловік", - сказав Грицак.

Голова СБУ уточнив, що сімом з них вже оголошено про підозру. Також проведено 16 обшуків, в результаті яких вилучено три гранати, два гранатомети, тротилові шашки і багато іншого.

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"Вони проводили диверсійну розвідувальну діяльність на нашій території", - сказав Грицак та зауважив, що затримані - громадяни України.

За словами голови СБУ, керував діями цих осіб куратор, який перебував у російському Бєлгороді. Грицак сказав, що куратор належить до російської розвідки тимчасової оперативної групи у Бєлгороді. "Ми знаємо, хто ця людина, і саме він очолював діяльність цієї групи на нашій території", - уточнив Грицак.

На переконання голови СБУ, в процесі слідства будуть знайдені відповіді, за яких обставин і на яких умовах відбувалося вербування затриманих осіб. "Основа для вербування може бути різна - від матеріальної, ідейно-політичної, особистої зацікавленості, компроментуючі матеріали..., різна може бути основа вербування. Головне, що всі ці люди працювали на Росію, і ми це довели і продовжуємо доводити в ході слідства", - наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Херсоні оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського Управління СБУ на співпраці з ФСБ РФ.

Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

«Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання», ‒ наголосив Голова СБ України Василь Грицак.