Хто фальсифікував вибори в Тернополі?

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ вважає заяви міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо фальсифікації результатів виборів до Тернопільської облради спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні. У своїй заяві, оприлюдненій на офіційному сайті облдержадміністрації, Ю.ЧИЖМАРЬ висловив переконання, що Ю.ЛУЦЕНКО “мав би облишити демагогію та вжити конкретних заходів для того, щоб виявити факти фальсифікації, на які він натякає”.

Голова Тернопільської облдержадміністрації наголосив, що переважна більшість політичних сил, в тому числі й місцевий осередок “Народної самооборони”, члени якої брали участь у виборчих перегонах на Тернопільщині, не зафіксували суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати виборів. “Тому для мене незрозумілим є бажання окремих політиків, у тому числі й Юрія Віталійовича (ЛУЦЕНКА), розвивати тему нібито фальсифікації тернопільських виборів. Тернопільська обласна рада нарешті почала повноцінно працювати, сформовано комісії, обрано керівний склад ради. Для чого вносити сум’яття та поширювати неперевірену інформацію? Державний службовець, та ще й такого високого рангу, як міністр, має оперувати фактами, а не чутками чи власними відчуттями”, – заявив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Відтак він висловив пропозицію керівництву Міністерства внутрішніх справ України у стислі терміни створити спеціальну комісію, яка перевірить перебіг виборчої кампанії на Тернопільщині, дасть оцінку діяльності суб’єктів виборчого процесу та роботі органів внутрішніх справ. На думку Ю.ЧИЖМАРЯ, міністр МВС мав би взяти цю справу під свій особистий контроль і лише після висновків комісії робити заяви на тему дотримання законодавства під час проведення 15 березня позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2009 року, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв перевірити, чи не було фальсифікацій на виборах до Тернопільської обласної ради. “Я вам даю гарантію, що ми звіримо списки виборців, які отримали бюлетені, і їхні підписи звіримо з підписами у паспортних столах. Ми побачимо відповідь на це “тернопільське чудо” Партії регіонів, партії Єдиний центр та іже з ними”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.