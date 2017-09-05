Постпред в ООН не виключає, що Україна представить альтернативний проект резолюції про миротворців на Донбасі

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що не виключає можливості представлення Україною альтернативного варіанту проекту резолюції про розміщення миротворців ООН на Донбасі. Про це він сказав під час відеовключення з Нью-Йорку в ефірі телеканалу "112 Україна".

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За словами посла, українська делегація у Нью-Йорку раніше розповсюджувала "набір своїх ідей і думок щодо такої операції у робочому порядку посеред усіх членів Ради Безпеки ООН".

"Так що, все це було, все це відомо, але постійно російська делегація подавала нам і іншим сигнали, що вона заблокує будь-яку спробу це все перекласти на офіційний папір і схвалити резолюцію Ради Безпеки ООН. Тобто, погрожувала своїм правом вето. Саме тому ми не могли нікуди рухатися у цьому питанні", - пояснив Єльченко.

При цьому він додав: "У нас все це є, воно напрацьовано. Вже воно є на руках наших партнерів. Ми, я думаю, подивимось, протягом одного-двох днів, якщо буде така потреба, ми подамо і розповсюдимо свій альтернативний варіант. Інший варіант - це працювати на базі російського проекту. Це ж не означає, що там має все залишитися так, як вони написали. Є 15 членів Ради Безпеки, не лише одна Росія. І всі вони будуть брати учать - це колективна робота".

Також Єльченко зауважив, що робота повинна розпочатися лише після того, як будуть погоджені певні базові принципи про розміщення на усій території Донбасу включно з державним кордоном і що в місії не повинно бути росіян.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».

Єльченко заявив, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донбасу до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.