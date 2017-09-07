Порошенко розповів, що зупинило процес звільнення Донбасу у 2014 році

Президент України Петро Порошенко заявляє, що лише пряма інтервенція російських військ з використанням сучасної техніки та озброєнь зупинила процес звільнення Донбасу у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«За три роки Збройні сили відновили боєздатність…, наростили оперативні спроможності та покращили технічну оснащеність. Вони виросли кількісно і якісно, і це той випадок, про який і кажуть «заново народитися», - заявив він.

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Президент нагадав, що влітку 2014 року більшу частину Донбасу вдалося повернути під суверенітет України.

«Лише пряма інтервенція російських військ з використанням сучасної техніки та озброєнь зупинила процес звільнення і зірвала швидке завершення АТО, яке до того вторгнення виглядало цілком реальним», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко очікує на завершення успішних переговорів з західними партнерами про постачання оборонної зброї.

«Сподіваємося, успішно завершимо переговори з нашими західними партнерами про постачання нам оборонної зброї», - заявив він.