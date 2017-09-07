Порошенко очікує успішного закінчення переговорів з партнерами про постачання оборонної зброї

Президент Петро Порошенко очікує на завершення успішних переговорів з західними партнерами про постачання оборонної зброї.

Читайте такожТурчинов прокоментував "істеричні" погрози Путіна щодо надання США зброї УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Сподіваємося, успішно завершимо переговори з нашими західними партнерами про постачання нам оборонної зброї», - заявив він.