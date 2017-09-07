Порошенко в Раді: у нас залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в України залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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«Приблизно за рік країна зануриться у виборчу кампанію. Навесні 2019 – президентські вибори, восени того ж року – парламентські. Це означає, що у нас залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами», - заявив він.