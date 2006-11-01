Янукович вважає, що міністрів-нашоукраїнців підставили свої

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що міністрів, призначених за квотою блоку «Наша Україна», підставили, і дякує їм за роботу в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в сесійній залі парламенту, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що неодноразово висловлював свою точку зору щодо роботи уряду і його окремих міністрів від «Нашої України».

«Я ще раз хотів би наголосити, що у уряду й у мене особисто не було ніяких питань до роботи цих міністрів. Вони були поточними, як і до кожного міністра, і до кожної людини», - сказав прем’єр, додавши, що йому особисто було комфортно працювати з цими міністрами.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що відставка цих міністрів має виключно політичний характер.

«Я співчуваю їм як людям тому, що й відверто про це кажу, що їх підставили, коли вони йшли в уряд і зняли з себе депутатські повноваження, але чому це так сталось, я не знаю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відправила у відставку Романа ЗВАРИЧА з посади міністра юстиції та Ігоря ЛІХОВОГО – з посади міністра культури і туризму.