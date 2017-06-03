Українське радіо розпочало мовлення на окуповані території Донбасу - ОДА

Українське радіо розпочало мовлення на тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації.

«З міста Часів Яр розпочалося мовлення на частоті 873 кГц Першого каналу Українського радіо (НСТУ) на окуповані території Донецької і Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

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Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський на прес-конференції у Краматорську запевнив, що сигнал Українського радіо буде охоплювати Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області. Крім того, він охопить прикордонні території Російської Федерації, які межують з Донбасом.

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, в свою чергу, зауважив, що мовлення здійснюється з передавача NAUTEL XL-60, який був наданий МІП компанією BBG як технічна допомога. Зараз оператором комунікацій виступає Концерн РРТ.

За словами в.о. генерального директора Концерна РРТ Олександра Богданова, передавач працює з потужністю 12 кВт. Протягом найближчого часу потужність мовлення буде збільшена до 25 кВт.

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський заявив, що сигнал Українського радіо з Часового Яру охопить сукупно до 12,7 млн людей - як громадян України, так і громадян РФ.