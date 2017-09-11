В УКРОПі ситуацію з Саакашвілі на кордоні назвали продовженням переслідування опонентів

Події довкола в’їзду в Україну колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі стали черговим ударом по Україні. Про це йдеться у заяві партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП», оприлюдненій на сайті політсили.

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«У той час як захисники України продовжують гинути на фронті, а нова стотисячна орда під виглядом участі російських вояків у навчаннях «Захід-2017» підступає до наших кордонів, влада і прихильники колишнього президента Грузії вдалися до ганебних методів боротьби, які підривають безпеку, демократію та закони», – йдеться у заяві партії.

В УКРОПі також зазначили, що гучним скандалом із громадянством Міхеїла Саакашвілі та його в’їздом в Україну влада відволікає громадську увагу від справжніх політичних переслідувань та «зачисток» політичного простору від опонентів, які вона розпочала ще у 2015 році з представників партії «Українського об'єднання патріотів». Сьогодні наступ на опозицію триває з новою силою. Відтак УКРОП вимагає від влади повернутися у правове поле та припинити воювати з опозицією, адже спільним ворогом для всіх патріотів є Росія.

Представники політсили закликали обидві сторони політичного конфлікту не допустити його ескалації та спроб втягнути у політичні розбірки українську націю.