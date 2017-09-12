ЄС про Верховний суд: краще неповний склад, ніж судді із заплямованою репутацією

Представництво Європейського Союзу в Україні наголошує, що призначення суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи Верховного суду. Про це йдеться у коментарі дипломатичного відомства у соціальній мережі Facebook.

"Найближчим часом ми очікуємо на остаточне рішення Вищої ради правосуддя щодо призначення нового складу суддів Верховного суду", - заявляють європейські дипломати.

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Вони переконані, що "це дає Україні історичну можливість вивести судову реформу в країні на новий рівень".

"ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в цьому питанні. Тепер Вища рада правосуддя відповідає за призначення суддями лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є безсумнівними", - заявляють у представництві ЄС.

У зв'язку з цим сказано, що "такі високі вимоги можуть привести до того, що цього року будуть заповнені не всі з передбачених 120 місць".

Водночас у ЄС нагадують, що Верховний суд може розпочати роботу при наявності щонайменше 65 суддів.

"Призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи. Створення нового Верховного суду є унікальною можливістю відновити довіру суспільства до судової системи, яку Україна не може упустити", - наголосили європейські дипломати.