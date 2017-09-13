"Луценко "забув" повідомити СБУ про моє місцеперебування": Черновецький прокоментував оголошення його в розшук

Колишній мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що ніколи не ховався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де його шукати. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мої адвокати давним-давно подали інформацію про мою адресу в прокуратуру. Мені, як юристу, абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують у розшук в Україні, де я не проживаю. В Україні мене немає вже майже 6 років і, перш ніж оголошувати мене в Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися в прокуратури і у моїх адвокатів - де я перебуваю. Навіщо мене шукати там, де мене немає", - написав він.

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Черновецький повністю впевнений в тому, що "Луценко «забув» повідомити СБУ про те, що він кілька разів отримував офіційні документи про його фактичне місцеперебування".

"Замість того, щоб виконувати вимоги закону, прокуратура спеціально тягне зі слідством, яке незрозуміло навіщо зупинили, щоб не дати мені можливості захиститися від надуманих і безпідставних звинувачень", - написав екс-мер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.