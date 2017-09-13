Єврокомісія збільшує фінансову підтримку України у боротьбі з пропагандою РФ

Заступник керівника Головного директорату Європейської комісії зі зв'язків з країнами-сусідами Катарина Матернова заявляє, що Єврокомісія поступово збільшує фінансову підтримку України у боротьбі з російською пропагандою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

Вона зазначила, що ЄС допомагає Україні боротися з російською пропагандою.

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«Ми, безсумнівно, забезпечуємо фінансовою допомогою сектор громадянського суспільства, допомагаємо засобам масової інформації. Ми збільшуємо нашу підтримку у цьому питанні», - підкреслила Матернова.

Вона додала, що ЄС може допомагати в наданні ресурсів, консультувати та проводити навчання в Україні.