Єврокомісія збільшує фінансову підтримку України у боротьбі з пропагандою РФ
ЄС забезпечує фінансовою допомогою сектор громадянського суспільства, підтримує ЗМІ.
Заступник керівника Головного директорату Європейської комісії зі зв'язків з країнами-сусідами Катарина Матернова заявляє, що Єврокомісія поступово збільшує фінансову підтримку України у боротьбі з російською пропагандою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.
Вона зазначила, що ЄС допомагає Україні боротися з російською пропагандою.
Читайте такожСБУ припинила діяльність "диванних" сепаратистів з соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" (відео)
«Ми, безсумнівно, забезпечуємо фінансовою допомогою сектор громадянського суспільства, допомагаємо засобам масової інформації. Ми збільшуємо нашу підтримку у цьому питанні», - підкреслила Матернова.
Вона додала, що ЄС може допомагати в наданні ресурсів, консультувати та проводити навчання в Україні.