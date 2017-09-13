Наслідки сутичок під час прориву Саакашвілі: 10 прикордонників проходять лікування

10 вересня в пункті пропуску «Шегині» прикордонники, котрі забезпечували режим у пункті пропуску, внаслідок сутичок отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

У прикордонному відомстві повідомили, що по завершенню акції десять співробітників прикордонного відомства звернулися зі скаргами на погіршення здоров’я до Військово-медичного центру Держприкордонслужби у Львові.

"Прикордонники отримали пошкодження м’яких тканин, опорно-рухового апарату, травми плечового поясу, ще у одного травмована голова.

Наразі всі постраждалі прикордонники перебувають у медичному закладі Держприкордонслужби. За прогнозами медиків, на реабілітацію та відновлення здоров’я знадобиться близько 10 днів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що 10 вересня у пункті пропуску «Шегині» за порядком і дотриманням режиму слідкували рядові прикордонники.

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"Мобільні резерви до подій в «Шегинях» Держприкордонслужба не залучала, адже вони в першу чергу захищають кордон на Сході України від російської агресії, а віднедавна посилюють північну ділянку, де проходитимуть спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017", - повідомили у ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації 10 вересня Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.