За фактами подій за участі Саакашвілі на пункті пропуску "Шегині" затримано п’ятьох осіб – МВС

За фактами подій 10 вересня за участі позбавленого українського громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на прикордонному пункті пропуску "Шегині" затримано п'ятьох осіб, яким інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, групове порушення громадського порядку. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Читайте такожЗатриманий соратник Саакашвілі, який бив прикордонників (відео)Зазначається, що сьогодні, 12 вересня, в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами подій 10 вересня на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні поліцією Львівської області в порядку ст. 208 КПК України затримано п’ятьох активних учасників тих подій, які, зокрема, "застосовували фізичне насильство до службовців ДПСУ".

"Правоохоронцями також встановлені особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасники тих подій. Понад 100 осіб допитані як свідки цього інциденту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кільком народним депутатам у належному порядку направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій.

Загалом, зазначають у МВС, слідчими надано кваліфікацію подій на пункті пропуску "Шегині" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 4 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Також Державною прикордонною службою складено 15 адміністративних протоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед осіб, стосовно яких складено адміністративні матеріали, зокрема, - чотири представника ЗМІ та 10 іноземних громадян.

В МВС нагадали, що в результаті подій 10 вересня на прикордонному пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, "при охороні публічної безпеки і порядку 13 поліцейських та 9 прикордонників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості".

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі "Леополіс", що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

Сьогодні, 12 вересня, біля входу до готелю прикордонники надали Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Він підписав цей документ і заперечення до нього, і віддав документи співробітникам Держприкордонслужби.

Представник ДПСУ поінформував Саакашвілі, що питання про незаконний перетин кордону 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.