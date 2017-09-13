СБУ прийшла з обшуками до голови "Батьківщини" у Київській області

Оперативники Служби безпеки України проводить обшуки у будинку голови Київської обласної організації партії «Батьківщина» Костянтина Бондарєва під Вишгородом.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.190 (шахрайство). Деталі - по їх завершенню», - сказала вона.

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У свою чергу у прес-службі «Батьківщини» УНІАН повідомили, що сьогодні близько 30 невідомих осіб у камуфляжній формі з нашивками «СБУ» «заблокували в’їзд на територію, де розташований будинок, не давши зайти до приміщення навіть його господарю».

Зазначається, що згодом Бондарєва таки впустили до будинку. На місце події прибув народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.

«За його словами, зараз у будинку триває обшук із грубим порушенням законодавства, оскільки на місці події не присутні адвокати Бондарєва. Сергію Власенку вдалося з’ясувати, що обшук здійснюють представники ГУ СБУ у Києві та Київській області», - йдеться у повідомленні прес-служби.

У партії пов’язують цей обшук «з тиском на опозицію та, зокрема, останніми рішеннями Київської обласної ради, яку очолює представник «Батьківщини» Ганна Старикова».

В «Батьківщині» заяляють, що звернулись до СБУ з проханням прояснити ситуацію.