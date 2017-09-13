Вперше в історії: в Брюсселі комітети ВР та Європарламенту обговорять порушення прав людини в Криму і на Донбасі

В Брюсселі 12 жовтня комітети з прав людини Верховної Ради України та Європейського парламенту обговорять порушення прав людини в Криму і на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час мітингу в центрі Києва на підтримку незаконно засудженого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза повідомив народний депутат, голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Григорій Немиря.

“12 жовтня в Брюсселі вперше в історії відбудеться спільне засідання Комітету з прав людини Верховної Ради України, членами якого є наші друзі і колеги Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв, спільно з Комітетом з прав людини Європейського парламенту”, - сказав Немиря.

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Одним з питань порядку денного спільного засідання буде питання порушення прав людини в Криму та на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був затриманий у січні 2015 роки за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

11 вересня 2017 так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.