Доказів провини Фірташа достатньо для його екстрадиції з Австрії - прокуратура Іспанії

Іспанська прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (ПБКОЗ) вважає, що доказів провини українського бізнесмена Дмитра Фірташа достатньо для його екстрадиції з Австрії.

Про це йдеться у заяві відомства у зв'язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит Іспанії на видачу Фірташа у справі про відмивання грошей, передає Deutsche Welle.

У заяві, опублікованій у середу, 13 вересня, в іспанській газеті El Mundo, стверджується, що хоча віденський суд і розцінив надіслані з Іспанії документи "недостатньо конкретними", іспанська сторона вважає, що доказів провини Фірташа цілком достатньо. У зв'язку з цим Іспанія сподівається на австрійську прокуратуру, яка вже оскаржила рішення суду.

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Іспанська прокуратура стверджує, що Фірташ тісно пов'язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з лідерів кримінального світу та входить до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР США утікачів. Основне обвинувачення проти Фірташа в Іспанії, яке стало підставою для оголошення його у міжнародній розшук в листопаді 2016 року, - відмивання на іспанській території мільйонів євро.

Водночас, прокуратура визнає, що сам Фірташ ніколи не займався будь-якою незаконною діяльністю в Іспанії. За її версією, тут діяв його партнер - бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф, який і підтримував "структуру відмивання грошей".

Протягом 2016 року в Іспанії було затримано 16 осіб за підозрою в причетності до цієї структури. Серед них - три консультанти-юристи та кілька співробітників банківських установ. Затримання були проведені в Барселоні і Марбельї, де, ймовірно, здійснювалося відмивання грошей.

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Капітали в Іспанію, за даними ПБКОЗ, надходили для відмивання найчастіше з офшорних зон, наприклад, з Кіпру або Британських Віргінських островів. Вкладалися вони в готельний і ресторанний бізнес, а також в придбання елітної нерухомості на іспанському узбережжі. Конкретну суму грошей, яку Фірташ відмив у Іспанії, прокуратура не називає. За її твердженням, мова йде про суму, що значно перевищує 10 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Земельний суд Відня відмовив владі Іспанії в екстрадиції українського бізнесмена Фірташа.