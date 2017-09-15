Печерський суд Києва арештував Лавриновича на два місяці

Суддя Печерського суду Києва Олеся Батрин задовільнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури про обрання запобіжного заходу для екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Читайте такожОбрання запобіжного заходу Лавриновичу перенесли через неявку його адвокатаЯк передає кореспондент УНІАН, термін дії ухвали – до 2 листопада включно.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді.

Прокурор департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Яніс Сімонов обгрунтував свою позицію тим, що існує ризик, що Лавринович може переховуватися, впливати на іншого фігуранта справи, колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря та впливати на громадську думку з метою дезінформації.

Також він додав, що тяжкість інкримінованого злочину не дає можливість обрати Лавриновичу менш суворий запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.