НАБУ проводить обшуки в Дніпрі у справі нардепа Дейдея

Співробітники НАБУ проводять обшуки в місті Дніпро і Дніпропетровській області за місцем роботи і проживання підприємця, який, за словами депутата Євгена Дейдея, зайняв його родині гроші. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У бюро підкреслили, що слідчі дії проводяться у відповідності з постановою суду і є логічним продовженням розслідування детективами НАБУ фактів можливого незаконного збагачення Дейдея, яке було розпочато в листопаді 2016 року.

Читайте такожУ САП розповіли, коли можливі нові уявлення на Лозового та Дейдея

"Обшуки проходять в місті Дніпро і Дніпропетровській області за місцем роботи і проживання підприємця, який, за словами депутата, зайняв кошти сім'ї народного обранця", - сказано в повідомленні.

При цьому в НАБУ зазначили, що заяви Дейдея про нібито порушення з боку детективів бюро не відповідають дійсності. Сам Дейдей в Facebook написав, що "в будинку і офісі Лінчевського проходять незаконні обшуки".

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили, що можливі нові подання проти нардепів Дейдея і Лозового.