"У нас немає часу чекати": Вакарчук поділився думками про необхідність Антикорупційного суду

Відомий український співак, лідер гурту океан Ельзи Святослав Вакарчук написав листа до політиків, у якому закликав народних депутатів та президента України Петра Порошенка взятися за створення Антикорупційного суду. Свій лист Вакарчук опублікував на власній сторінці у мережі TwitLonger.

Він наголосив, що влада повинна негайно взятися за створення органу, який саджатиме корупціонерів, що не залежатиме від виконавчої та законодавчої гілок влади, а також від інших судів.

"І такий ефективний антикорупційний орган потрібен не сьогодні. Він потрібен вчора! – підкреслив музикант.

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"Пане президенте! Панове народні депутати! Це ваш обов’язок і це на вашій відповідальності знайти конституційне та водночас ефективне рішення якомога швидше. Бо вже пройшло 3 роки з часу Революції Гідності, а жоден “серйозний” корупціонер не засуджений до реального терміну ув’язнення.

Як сказав колись Ден Сяопін, неважливо якого кольору кішка. Важливо, щоб вона ловила мишей. Поки ми роками перефарбовуємо нашу “кішку” з червоного, у синьо-жовтий колір, “миші” давно проїли діри в самій основі нашої держави", – відзначив Святослав Вакарчук.

Довідка УНІАН. Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд. Крім того, у меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF наголошується на тому, що антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.

1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Вища рада правосуддя 9 березня 2017 року затвердила консультативний висновок, в якому визнала законопроект №6011 про антикорупційні суди таким, що суперечить Конституції і не узгоджується з рядом законодавчих актів. 22 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направить до Венеціанської комісії дві концепції щодо створення антикорупційного суду.

За словами Парубія, стосовно створення антикорупційного суду відбувається гостра дискусія між різними позиціями: однією ґрунтовнішою, але довготривалою, і другою - щодо створення окремої палати суддів. «Ми зможемо отримати думку найбільш авторитетної європейської інституції, яка надасть легітимності цьому процесу, - зазначив голова Верховної Ради. - Венеціанська комісія зніме політичний аспект, і тоді є впевненість на 99%, що це рішення пройде».