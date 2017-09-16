Минулої доби у зоні АТО жоден український військовий не загинув, один отримав поранення – речник Міноборони

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ немає, але один військовослужбовець отримав поранення. Це сталося у Кримському під час ворожого обстрілу», - сказав Лисенко.

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Всього минулої доби на Луганському напрямку, за його словами, противник здійснив 9 потужних обстрілів, 6 з них - з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку окупанти порушили режим тиші 9 разів, двічі вони вели обстріли з важкого озброєння. Українські військові чотири рази змушені були відкривати вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку вчора було зафіксовано 12 ворожих обстрілів, один з яких мінометний.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня на Донбасі російсько-окупаційні війська 30 разів порушили перемир’я.