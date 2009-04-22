Депутат - «стрілець» по ДАІ може вилетіти з ПР

Підозрюваного в обстрілі автомобіля ДАІ депутата Харківської обласної ради Юрія ЖИТЄНЬОВА можуть виключити з Партії регіонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, голова облорганізації, народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ заявив, що Партія регіонів не захищатиме і не покриватиме Ю.ЖИТЄНЬОВА.

За його словами, якщо слідство встановить причетність Ю.ЖИТЄНЬОВА до інциденту, а суд визнає його винним, тоді й керівництво партії зробить свої висновки.

Зокрема, заявив Д.ШЕНЦЕВ, виконком обласної організації Партії регіонів може виключити Ю.ЖИТЄНЬОВА з партії та ініціювати його відкликання з депутатів.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом Харківського міського управління міліції порушено кримінальну справу за фактом стрілянини депутата Харківської облради по автомобілю ДАІ.

За даними Центру зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області, 16 квітня у Харкові невідомий чоловік з автомобіля «Шкода-Октавія» з хуліганських спонукань зробив два постріли з травматичної зброї по автомобілю «Фольксваген-Пассат», чим пошкодив вікно та двері автомобіля з боку водія. Водій «Фольксвагена» одразу звернувся до органів внутрішніх справ. На місці події експерти вилучили гумову кулю.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівниками міліції було встановлено, що автомобілем «Шкода-Октавія» з державним номером АХ 4283 ВМ за дорученням керує депутат Харківської обласної ради Ю.ЖИТЄНЬОВ, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину.

За інформацією ЦЗГ, у даний час громадянин Ю.ЖИТЄНЬОВ ухиляється від слідства, у зв’язку з чим його оголошено у розшук.