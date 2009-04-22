Ющенко переконаний, що парламент не допоможе розслідувати його отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальну справу, порушену за фактом його отруєння, однак вважає, що парламентська Тимчасова слідча комісія з цього питання не допоможе у розслідуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО вважає, що результат розслідування справи про його отруєння буде позитивним. Він зазначив, що у слідства спостерігається прогрес, і на даний момент слідчими вже проведена вагома і результативна робота. Президент зазначив, що задоволений роботою Генпрокуратури.

Водночас Президент переконаний, що парламентська ТСК з цього питання «нічого не дасть слідству». За словами В.ЮЩЕНКА, її метою є якнайдовше затягнути процес розслідування справи.

«Там є очевидний політичний інтерес», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також додав, що, крім цього, парламентська ТСК перевищує свої повноваження.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня народні депутати України Олена ЛУКАШ та Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) внесли до парламенту проект постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича та з`ясування причин і виявлення осіб винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачі матеріалів до суду”.

В інтерв’ю УНІАН О.ЛУКАШ сказала, що така ТСК потрібна для того, щоб “ця карта не використовувалась ніким під час виборчої кампанії”.

31 березня ВР створила ТСК з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА. Головою ТСК обрано народного депутата від фракції Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА.