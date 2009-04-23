Яценюк каже, що 26 мільйонів українців не знають правди

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що питання визнання українських воїнів Української повстанської армії стане на часі тоді, коли це буде сприймати і Схід, і Захід України. Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив під час презентації організації у Луцьку.

В прес-службі заявляють, що вчора деякі Інтернет-видання та інформаційні агенції “поширили викривлену інформацію щодо позиції лідера “Фронту змін” з питань визнання Української повстанської армії”.

А.ЯЦЕНЮК заявив у Луцьку, що через свій Фонд Open Ukraine («Відкрий Україну») ініціює конкурс «Спільна історія – спільне майбутнє”. За його словами, у конкурсі визначатимуть найкращі твори і наукові дослідження поміж учнів середньої школи і студентів вищих навчальних закладів Західної та Східної України про героїв Великої Вітчизняної війни та ОУН-УПА.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що зробить все для того, щоб жителі Східної України дізналися правду про воїнів УПА. «Ми зараз вирішили цю проблему на регіональному рівні. Дайте час і все стане на свої місця, але сьогодні вийти і сказати: «ви знаєте, от я це завтра зроблю», це означає тільки одне – знову стати президентом тільки однієї частини України”, - наголосив він. За словами А.ЯЦЕНЮКА, він не може “собі цього дозволити, незважаючи на те, що воно всередині живе”. “Треба сьогодні дивитись реально на сучасні питання. Це на Заході не так популярно, але я не хочу бути популярним. Я був на Сході і там такі самі українці. Цим треба займатися кожного дня: давати їм книжку, фільм, відправляти туди наших людей, щоб розповідали”, - сказав лідер “Фронту змін”. Він додав, що при такому підході, “зміниться і ставлення до українських патріотів та до української мови».

Лідер «Фронту змін» зазначив, що він особисто ініціює наукові дослідження української історії. Він переконаний, що “ані цей парламент, ані наступний” не підтримають законопроект про визнання воїнів УПА. За його словами, він не ініціюватиме сьогодні такого законопроекту, бо “потрібен час”, оскільки “одна частина України знає правду – 20 мільйонів, а східна частина – 26 мільйонів – не знає правди”. “І якщо сьогодні вчинити у такий спосіб – це тільки полити воду на млин тих, хто хоче колоти Україну. Тільки руки потруть – нарешті ми завершимо план розколу”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав: “тому я вам і кажу – сьогодні я вам цю обіцянку не даю. Я кажу – дайте час».