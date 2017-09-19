Агресія РФ в Україні призвела до зростання проявів ненависті та дискримінації меншин – Рада Європи

Комісія з боротьби з дискримінацією Ради Європи констатує, що незаконна анексія Криму Російською Федерацією та збройний конфлікт на сході України призвели до зростання проявів ненависті та дискримінації меншин.

Про це йдеться в доповіді щодо України, яка була оприлюднена у вівторок, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, в Комісії зазначають, що в політичному дискурсі переважає антиросійська риторика, проте в Києві та інших регіонах зафіксовано мало випадків залякування або нападів на окремих осіб чи групи на основі їхньої російської ідентичності.

«Незважаючи на те, що в українському суспільстві існує висока ступінь солідарності з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і більшість з них були прийняті з розумінням та підтримкою у 2014 році, здається, що початкове співчуття наразі зменшується. ВПО стикаються з труднощами під час реєстрації місця проживання, що ускладнює доступ до прав, житла та роботи. Біженці стикаються з серйозними труднощами в повсякденному житті та під час інтеграції, не мають соціальних пільг, доступу до соціального житла або мовних курсів», - йдеться в доповіді.

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Також в Комісії відзначили, що відсутність документів, які посвідчують особу, залишається проблемою для багатьох ромів, тоді як діти ромів зазнають сегрегації в закладах освіти, мають низький рівень доступу до дошкільних установ, високі показники відсіву та піддаються залякуванням. Роми найчастіше стають об’єктом насильства на ґрунті расової ненависті.

Крім того, у 2014 та 2015 роках спостерігалось збільшення насильства щодо осіб із ЛГБТ-спільноти. Продовжують надходити повідомлення про насильство на ґрунті расової ненависті, вчинене співробітниками поліції, а також їхнє невтручання, щоб зупинити расистські та гомофобні напади.

У зв’язку з цим Комісія запропонувала ухвалити нові правові положення щодо боротьби з дискримінацією, розслідування злочинів на ґрунті ненависті, інтеграції ромів та солідарності з внутрішніми переселенцями (ВПО). Також, на думку Комісії, необхідно активізувати зусилля, спрямовані на припинення расистського насильства й ненависті щодо представників ЛГБТ-спільноти та ромів, які домінують в публічному дискурсі, й поліпшити умови життя для ВПО.

Коментуючи доповідь, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд сказав: «Я сподіваюсь, що влада врахує рекомендації, які містяться в доповіді. Зі свого боку, Рада Європи продовжуватиме співпрацювати з владою України у сфері боротьби з ненавистю та дискримінацією меншин та сприянню толерантності та взаєморозумінню, зокрема через розроблений План дій для України на 2018-2021 роки».

Серед інших рекомендацій – надання повноважень щодо розслідування Уповноваженому Верховної Ради з прав людини; включення сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності як обставини в закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; створення системи збору статистичних даних про інтеграцію ромів; покращення доступу дітей ромів до дошкільних закладів й припинення їхньої сегрегації та залякування в школах; поліпшення доступу біженців до соціальних пільг, житла, освіти, вивчення мов та роботи; вирішення питань житла та зайнятості ВПО та інвестування коштів у їхню інтеграцію; створення незалежного від поліції та прокуратури органу для розслідування пов’язаних із расовою дискримінацією правопорушень з боку співробітників поліції.

Звіт охоплює період з 2011 року по 23 березня 2017 року і не враховує ситуацію в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в деяких районах Донецької та Луганської областей, які наразі не перебувають під контролем української влади, для якої призначена доповідь та рекомендації.