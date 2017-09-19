Сенат США схвалив нову військову допомогу Україні: розкрито деталі законопроекту

18 вересня Сенат підтримав ключові елементи поправки до закону про Національний оборонний бюджет США (NDAA) на 2018 фіскальний рік, що збільшують допомогу в сфері безпеки для України.

Законопроект передбачає надання 500 мільйонів доларів США допомоги в сфері безпеки, включаючи летальне та нелетальне устаткування, навчання та технічну допомогу, передає "Голос Америки".

Це вперше, коли законопроект дозволяє надавати допомогу для посилення військово-морської спроможності України, які значно погіршились після захоплення Криму Росією, заявив один із співавторів поправки, сенатор-республіканець Роб Портман, який також є членом Комітету з міжнародних відносин Сенату США та співзасновником групи підтримки України в Сенаті.

Допомога США буде надаватись за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України, включаючи введення цивільного контролю за військовими, співпрацю та координацію з парламентським наглядом за військовими, покращення системи забезпечення та управління запасами та безпеки чутливих іноземних технологій, йдеться у коментарі до законопроекту від сенатора Портмана.

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Так, він розкрив деталі поправки до законопроекту:

1. Кошти передбачено на два роки, щоб у міністерства оборони США та Державного Департаменту був час на їхнє виділення та освоєння

2. Детально описані умови надання допомоги та методології для засвідчення прогресу України в інституційних оборонних реформах. Ключові цілі включатимуть покращення забезпечення, управління запасами, покращення безпеки приватної чи закордонної оборонної технологій

3. Додавання повітряних та берегових оборонних радарів, мінних та протимінних можливостей, прибережних та берегових можливостей. Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових у протитанковій зброї, захищеному зв’язку та контрартилерійських радарах.

4. Полегшуються можливості використовувати допомогу США для покриття медичних та інших витрат пов'язаних з турботою про українських службовців, медичного навчання та підтримки українців.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на сторінці у Facebook поінформував, що Сенат США схвалив проект закону "Про бюджет США на потреби національної оборони на 2018 рік", в якому передбачається виділення 500 млн доларів для підтримки України у сфері безпеки та оборонній сфері.