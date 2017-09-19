Україна розраховує на дієвішу підтримку ЄС щодо звільнення українських політв’язнів - Порошенко

Україна розраховує на дієвішу підтримку Європейського Союзу у питанні звільнення українських політв’язнів в Росії та тимчасово окупованому Криму.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії - високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні. Зустріч відбулась в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН.

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Згідно з повідомленням прес-служби глави Української держави, Порошенко наголосив, що Україна розраховує на дієвішу підтримку ЄС у питанні звільнення українських політичних в’язнів в Росії та Криму.

Також президент привітав новий рівень взаємодії України з Європейським Союзом, зокрема в контексті набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та встановленням безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що необхідно домогтися від усіх сторін виконання Мінських угод з метою припинення конфлікту на Донбасі.

"В Україні теж ми повинні домогтися виконання зобов'язань, що були взяті. Ми повинні домогтися встановлення режиму припинення вогню, справжнього припинення вогню", - підкреслив Макрон.