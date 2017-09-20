Порошенко обговорив із Туском підготовку до саміту "Східного партнерства"

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США провів зустріч із президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

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"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позиції щодо української ініціативи із розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу. Президент України подякував за рішення про продовження санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу Петро Порошенко та Дональд Туск приділили питанню де-окупації Криму.

Співрозмовники також обговорили підготовку до саміту "Східного партнерства", який відбудеться в Брюсселі у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Нью-Йорку відкрилася 72-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Тиждень високого рівня розпочався сьогодні, 19 вересня. Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму. Також президент сподівається на підтримку в ООН української ініціативи щодо розміщення миротворців на Донбасі.