ООН має мобілізувати світову спільноту на боротьбу із злом - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск у своєму виступі на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН згадав про Україну.

Відповідний текст виступу був оприлюднений сьогодні у Брюсселі Радою ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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"В нашому політичному житті є «чорні» та «білі» ситуації, які абсолютно зрозумілі, так, як у випадку з ядерним шантажем Північної Кореї, тероризмом або агресією проти України. І тоді ми повинні продемонструвати, що ще здатні розрізняти добро і зло. Іноді для цього потрібна мужність. ООН не шукає боягузливо компроміс зі злом, але мобілізує світову спільноту на боротьбу з ним. Тому моральна оцінка реальності, чітка та однозначна, має бути першим принципом наших спільних дій", - сказав Туск.