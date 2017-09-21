Порошенко обговорив з Трампом розширення безпекової співпраці між Україною та США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив розширення безпекової співпраці між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за результатами зустрічі з Трампом сьогодні журналістам у Нью-Йорку.

Читайте такожТрамп: Справи України йдуть добре

«Надзвичайно важливо – це є спільне бачення нової якості безпекової співпраці між Україною та США, ми обговорили детально усі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з Військовою академією West Point, яку ми відвідали декілька днів тому, і завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інституціями», - заявив він.