У БЮТ «заманюють» Януковича в коаліцію портфелями у Кабміні

У БЮТ не виключають, що в разі створення коаліції за участю Партії регіонів представники цієї партії можуть зайняти посади в економічному блоці уряду.

Про це в ефірі програми «Я так думаю» на «5 каналі» заявив член фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи готова фракція БЮТ поступитися деякими посадами в економічному блоці уряду, С.МІЩЕНКО сказав: «Я впевнений, що так. Тому що ми і раніше говорили про те, що ми готові професіоналів, у тому числі й від Партії регіонів, прийняти в уряд».

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Святослав ПІСКУН запевнив, що умовою переговорів щодо можливого створення коаліції не є доступ до фінансових потоків. «Я думаю, що ні (умова щодо доступу до фінансових потоків – УНІАН). Сьогодні наші політичні переконання набагато вищі економічної вигоди», - сказав С.ПІСКУН.