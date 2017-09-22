Росія знову змінила позицію щодо місії ООН на Донбасі

РФ знову змінила позицію щодо місії ООН на Донбасі і згодна розмістити її тільки на лінії розмежування, а також прораховує ситуацію після надання Україні американської летальної зброї. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи зустріч глав України і США.

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«Зараз осінь 2017 року, і ми бачимо, як слова «летальна зброя» використовується «президентом миру» майже щодня. Я думаю, що це привід замислитися, в якій ситуації перебуває Україна. Щодо того, прораховуємо чи ні. Звичайно, прораховуємо розвиток ситуації», - сказала Захарова.

При цьому вона висловила жаль, що президент України Петро Порошенко завойовував голоси виборців під гаслом, що він буде «президентом миру», і головне його завдання - принести мир.

Захарова вважає, що для багатьох поняття Мінських домовленостей стає чимось віртуальним, але насправді це сьогоднішня реальність. За її словами, сторони мають робити все, щоб дотримуватися саме цього курсу.

«Зараз у стінах Організації Об'єднаних Націй розробляється і опрацьовується російський проект резолюції з приводу участі оонівських миротворчих сил. Багато спекуляцій було на цю тему, дуже багато спекуляцій було в ЗМІ України щодо того, що нібито миротворці будуть розміщуватися на всій території Донбасу», - сказала вона.

«Я хотіла б нагадати, про що йдеться. Це дуже важливе питання. Вони будуть розгортатися на лінії зіткнення, де знаходяться спостерігачі ОБСЄ для того, щоб забезпечувати їх безпеку. Не більше і не менше. Усі двоякі міркування неприпустимі - тут треба бути гранично чіткими», - підкреслила Захарова.

Вона зауважила, що зараз триває робота над проектом резолюції. Є російські пропозиції - російський проект резолюції та пропозиції інших країн - говорити про те, що і коли ляже на стіл Радбезу для голосування, поки зарано, додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко підкреслив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває у повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав тоді Лавров.