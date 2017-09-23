Вибори на Донбасі неможливо провести, бо Україна не має повного доступу до території - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу, які контролюють російські найманці і війська, неможливо провести, бо Україна не має повного доступу до території. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

«Їх неможливо провести, доки Україна не отримає необхідного доступу до території. Це одна з причин гальмування Мінського процесу: з одного боку, є домовленість провести вибори, з іншого - за нинішніх умов їх проведення нереальне. Якщо буде знайдено прийнятний шлях залучення міжнародних миротворчих сил, тоді з'явиться безпековий інструмент, засіб фізичного контролю території. За таких умов, за умов ефективного міжнародного моніторингу, організація місцевих виборів можлива», - наголосив спецпредставник США.

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«Безумовно, потрібно розв'язати низку питань, пов'язаних із організацію виборчого процесу, чітко визначити, хто має право проголосувати, як повернути внутрішньо переміщених осіб і дати їм можливість взяти участь у виборах», - сказав дипломат.

«І, напевно, це має бути щось більше, ніж одні вибори, ніж просто одномоментне голосування, це має бути серія виборів», - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що майбутня миротворча місія Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донбасу має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці перехідного періоду до проведення виборів у регіоні.