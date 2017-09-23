Кабмін планує скоротити майже 8 тисяч чиновників у рамках реформи державного управління

Черговий етап реформи державного управління передбачає набір тисячі співробітників у нові директорати пілотних міністерств, а також скорочення щонайменше 8 тисяч державних службовців, які зараз працюють у міністерствах. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко в інтерв'ю «Дзеркало тижня».

«В ухваленому 1 травня рішенні ми заклали скорочення щонайменше 5% від нинішньої чисельності (близько 8 тис. осіб). Я вважаю, що за результатами року ми можемо вийти на набагато більший відсоток скорочень», - зазначив чиновник.

За словами Саєнка, реформа не переслідує глобальної мети зменшити бюрократичний апарат - більш важливою йому здається мета розібратися і змінити завдання та механізми роботи апарату.

«Зараз в апаратах, особливо в допоміжних функціях, є великий резерв для оптимізації. Чіткіші показники ми матимемо на кінець 2018-го року», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур тисячу молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління. Він зазначив, що вже у вересні уряд почне конкурси з відбору фахівців, які займуть свої посади в структурах Кабміну.

Передбачається набрати на конкурсній основі близько 900 держслужбовців, які будуть працювати в 40-50 нових директоратах міністерств, що реформуються. Директорати повинні будуть скласти основу нової структури міністерства.