США поки не ухвалили рішення про поставку Україні оборонної зброї - Білий дім

У Сполучених Штатів досі немає остаточного рішення з питання постачання в Україну захисного озброєння. Про це пише Deutsche Welle, посилаючись на слова неназваного представника Білого дому.

Як зазначив представник адміністрації президента США, питання надання Україні оборонної зброї досі перебуває на стадії опрацювання, і остаточного рішення щодо нього не ухвалено.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час перебування з робочим візитом у Нью-Йорку заявив, що Сенат США схвалив проект "Закону про бюджет США на потреби національної безпеки-2018". У документі зазначено, що Україна може отримати від США 500 млн дол. фінансової підтримки на оборону, а також летальну зброю.